سلطت الضوء على الإنجاز.. منظمة «OECD».. السعودية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” بالجهود الرائدة، التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، منوهةً بالجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم حوكمة استخداماتها في المملكة.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الذي صدر حديثًا بعنوان “الحوكمة بالذكاء الاصطناعي”، وسلّطت الضوء فيه على ما حققته المملكة من منجزات في مختلف التقنيات والمبادرات الرقمية التي عملت عليها؛ من أجل تمكين الجهات الحكومية رقميًا، ومن ذلك ما تقوم به المنصة الوطنية للحوسبة السحابية “ديم” التي طوّرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وأوضحت المنظمة أن منصة “ديم” تمثل نموذجًا عالميًا في توحيد البنية التحتية الرقمية، حيث تجمع أكثر من “190” جهة حكومية وأكثر من 260 مركز بيانات ضمن بيئة آمنة وفعالة، وأسهمت في رفع كفاءة العمليات الحكومية وتقليص التكاليف، بما يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ إستراتيجياتها الرقمية الوطنية.

وعرّجت المنظمة في تقريرها على إطلاق “سدايا” للنموذج اللغوي الضخم “علّام” ALLAM، الذي يُعَد الأكبر من نوعه في مجال اللغة العربية، بفضل تدريبه على (500) مليار رمز وأكثر من (300) ألف نص عربي من الموسوعات.

وتناولت جهود “سدايا” التي تبذلها من خلال نظام “Smart-C” الداعم للتخطيط الحضري، واتخاذ القرار اللحظي، عبر توظيف أدوات متقدمة لمحاكاة حركة المرور، والمراقبة البيئية، والكشف عن التلوث البصري بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتطوير المدن الذكية في المملكة.