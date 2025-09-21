روبوت لتنظيف «العبارات» في السعودية

البلاد (الرياض)

أطلقت الهيئة العامة للطرق تقنية جديدة في مجال صيانة الطرق، تتمثل في بَدْء استخدام روبوت لتنظيف العبّارات.

تأتي هذه الخطوة، ضمن الجهود المستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز جودة البنية التحتية للطرق ورفع مستويات السلامة المرورية؛ بهدف ضمان انسيابية حركة السير، لا سيما خلال موسم الأمطار؛ ما يسهم في تحسين جودة الحياة من خلال توفير شبكة طرق عالية الموثوقية والجودة.

لدى الروبوت قدرة فائقة على العمل في المساحات الضيقة والمنخفضة.

وأوضحت هيئة الطرق أن روبوت تنظيف العبّارات يتمتع بخصائص فنية وتشغيلية متطورة، أبرزها قدرته الفائقة على العمل في المساحات الضيقة والمنخفضة، ويعود ذلك إلى تصميمه المدمج وإمكانية تعديل ارتفاعه عن سطح الأرض؛ ما يتيح له الدخول بكفاءة إلى العبّارات ذات الارتفاعات المحدودة.

وأشارت إلى أن الروبوت يساهم في تعزيز سلامة العاملين، حيث يقلل بدرجة كبيرة من الحاجة إلى دخول الأفراد إلى البيئات المغلقة أو المناطق الخطرة، وذلك بفضل نظام التحكم عن بُعد الذي يتمتع به، كما يبرز الروبوت أيضًا بفعاليته العالية في إزالة الرواسب المتنوعة؛ مثل الطين والرمال والنفايات المتراكمة، التي قد تعيق تدفق المياه داخل العبارات خلال مواسم الأمطار.

وأضافت الهيئة أن الروبوت يتميز بمزايا بيئية بارزة؛ منها انخفاض مستوى الضوضاء الناتجة عن تشغيله الصامت، إلى جانب كونه خاليًا من الانبعاثات الكربونية.