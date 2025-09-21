تنوع جغرافي وثقافي وتاريخ أصيل.. 9 وجهات و1200 منتج في شتاء السعودية

البلاد (الرياض)

تستعد 9 مدن في المملكة لاستقبال الزوار والسياح خلال موسم الشتاء 2025، الذي انطلق مؤخرًا تحت شعار”حيّ الشتاء”، متضمناً أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرض خاص، في عدد من الوجهات الرئيسية.

من بين الفعاليات المنتظرة مواسم الرياض والدرعية والعلا والخبر.

والوجهات التسع هي: الرياض، والدرعية، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، والمنطقة الشرقية، ووجهات أخرى نوعية تضم القصيم، وحائل، والمدينة المنورة. وتجسد هذه الوجهات جميعها التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الكبير الذي تزخر به المملكة.

وخلال الحفل الذي أقامه وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب مؤخرًا، بمناسبة إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025، جرى الكشف عن أبرز ملامح البرنامج، وجدول الفعاليات العالمية التي سيشهدها، إلى جانب المواسم السياحية والأنشطة المميزة، التي ستقام في مختلف الوجهات، ومن بينها موسم الرياض، وموسم الدرعية، وموسم العلا، وموسم الخبر.

وتعكس الوجهات الرئيسية والفرعية في برنامج “حيّ الشتاء” ما تتمتع به المملكة من تنوع جغرافي واسع، وما تكتنزه من تاريخ وثقافات وتنوع طبيعي ومناخي، وما تمتلكه من مقومات حضارية وسياحية وترفيهية، تؤكد مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وتقدم الوجهات التسع للزوار والسياح زخمًا كبيرًا من المنتجات والعروض المبتكرة، والفعاليات العالمية، والتجارب النوعية التي يقدمها القطاعان العام والخاص خلال الشتاء.