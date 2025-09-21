تدشين المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب بعدن

البلاد (عدن)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت)، المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 9 عمليات للقلب المفتوح، و52 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

يأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع “نور السعودية” التطوعي للعمليات النوعية المتخصصة بالعيون في محافظة عدن، بمشاركة 6 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 50 عملية للشبكية، و50 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و30 عملية جراحية في محجر العين، و30 عملية لعلاج الحول، و80 عملية صغرى، و250 عملية لحقن الشبكية، و200 عملية ليزر، تكللت جميعها بالنجاح التام. يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة.