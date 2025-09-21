أستراليا وبريطانيا وكندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

البلاد (عواصم) قبل يوم من عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى غدًا الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية- فرنسية، أعلنت كندا وأستراليا وبريطانيا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين.

وأكدت الحكومة الأسترالية أن حماس لن يكون لها أي دور في الدولة الفلسطينية، معلنة اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال هذه الفترة..