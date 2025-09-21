أستراليا وبريطانيا وكندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

البلاد (عواصم)
قبل يوم من عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى غدًا الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية- فرنسية، أعلنت كندا وأستراليا وبريطانيا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن حماس لن يكون لها أي دور في الدولة الفلسطينية، معلنة اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال هذه الفترة..
ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف بلاده بفلسطين، مؤكداً في بيان مصور: “نعترف بدولة فلسطين لإحياء آمال السلام”.
بدوره، أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني الأحد، اعتراف بلاده رسميًّا بدولة فلسطين، مؤكدًا التزام أوتاوا بدعم جهود تحقيق حل الدولتين.
وقال كارني في بيان: “تعترف كندا بدولة فلسطين، وتؤكد استعدادها للعمل بشراكة من أجل تحقيق مستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.
وأضاف أن هذا القرار يأتي “في إطار جهد دولي مشترك للحفاظ على إمكانية حل الدولتين”.