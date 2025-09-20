الرياضة

محافظ الطائف يتوّج الجواد “تلال الخالدية” بكأس الأمير عبدالله الفيصل و”وثاب المشاهير” بكأس الملك فيصل

28 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      20 سبتمبر 2025
محمد الجليحي (الطائف)
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف،الجمعة، الجواد “تلال الخالدية” من إسطبل الخالدية بكأس الأمير عبدالله الفيصل.
وشهد ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف عصر الجمعة منافسات الحفل السابع عشر من موسم سباقات الطائف 2025، الذي تضمن عشرة أشواط متنوعة للفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة، من بينها الشوط التاسع على كأس الأمير عبدالله الفيصل، الذي جمع نخبة الخيل العربية في ميدان السباق.
كما سلّم محافظ الطائف كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز للجواد الفائز “وثاب المشاهير” للمالك حسين العذيقي، وسط منافسات قوية وحضور جماهيري كبير من محبي وعشاق الفروسية.
