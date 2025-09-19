مواجهة الفيحاء والشباب” سلبية”

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريق الفيحاء وضيفه الشباب، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن” جولة عزنا بطبعنا”. أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء اولى في اللقاء وكانت في الدقيقة 5 من نصيب لاعب الشباب ويسلي هوديت.

في الدقيقة 27، استخدم جوش براونهيل لاعب الشباب سلاح التسديد عن بعد، لكن حارس الفيحاء تصدى للكرة ببراعة.

وتلقى لاعب الفيحاء سيلفر جانفولا بطاقة صفراء في الدقيقة 35، بعدما سجل هدفا لفريقه والغاه الحكم بداعي التسلل.

ومع حلول الدقيقة 57، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الفيحاء الفا سيميدو.

وأجرى مدرب الشباب ايمانويل الجواسيل تبديلا في الدقيقة 77، لتنشيظ فريق الشباب بدخول اللاعب فيصل إسماعيل بدلا من جوش براونهيل.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، وخلفه الشباب في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.