الرئيسية
/
/
/
/
/
مواجهة الفيحاء والشباب” سلبية”
الرياضة

مواجهة الفيحاء والشباب” سلبية”

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      19 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريق الفيحاء وضيفه الشباب، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن” جولة عزنا بطبعنا”.

أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء اولى في اللقاء وكانت في الدقيقة 5 من نصيب لاعب الشباب ويسلي هوديت.

في الدقيقة 27، استخدم جوش براونهيل لاعب الشباب سلاح التسديد عن بعد، لكن حارس الفيحاء تصدى للكرة ببراعة.

وتلقى لاعب الفيحاء سيلفر جانفولا بطاقة صفراء في الدقيقة 35، بعدما سجل هدفا لفريقه والغاه الحكم بداعي التسلل.

ومع حلول الدقيقة 57، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الفيحاء الفا سيميدو.

وأجرى مدرب الشباب ايمانويل الجواسيل تبديلا في الدقيقة 77، لتنشيظ فريق الشباب بدخول اللاعب فيصل إسماعيل بدلا من جوش براونهيل.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، وخلفه الشباب في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *