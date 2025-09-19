بريمونتادا دراماتيكية.. الأهلي يخطف تعادلًا مثيرًا أمام الهلال

محمود العوضي (جدة) تصوير (زياد القحطاني) في كلاسيكو مجنون، رفض الأهلي الخسارة أمام الهلال، ونجح في خطف تعادل دراماتيكي 3/3،بعدما كان متأخرًا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

البداية كانت قوية من جانب الأهلي بحثًا عن هدف مبكر يربك حسابات المنافس الأزرق، في مشهد أجبر الهلال على العودة؛ من أجل امتصاص حماسة أصحاب الدار مع الاعتماد على المرتدات السريعة من أجل ضرب شباك إدوارد ميندي.

وبالفعل نجح مخطط مدرب الهلال إنزاجي، عندما تسلم سالم الدوسري الكرة في الدقيقة 12، قبل أن يرسل بينية عابرة للقارة إلى الظهير الطائر ثيو هيرنانديز الذي توغل منفردًا صوب مرمى إدوارد ميندي، قبل أن يسدد الكرة بمهارة داخل الشباك.

ضغط الأهلي بقوة من أجل عودة سريعة إلى أجواء الكلاسيكو معتمدًا على مهارة رياض محرز. وبسط الأهلي كامل النفوذ على مجريات اللعب دون تهديد حقيقي على مرمى بونو، فيما حملت مرتدات الهلال كل الخطورة على مرمى ميندي، لينطلق نونيز عند الدقيقة 24، ويرسل عرضية إلى مالكوم الذي أكملها بأريحية داخل المرمى الخالي. وبعدها عزز مالكوم النتيجة بالهدف الثالث للهلال.

ريمونتادا الأهلي

في الشوط الثاني ضغط الأهلي بكل قوته لتقليل الفارق، ونجح توني في إعادة الأهلي إلى المباراة بعد تسجيله هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 78.

بهذا التعادل، تراجع الهلال إلى المركز السابع، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطتين بعيدًا عن الصدارة التي يقبض عليها مؤقتًا فريق القادسية، فيما رفع الأهلي رصيده أيضًا إلى 5 نقاط، ليأتي في المركز الثامن.