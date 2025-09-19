القادسية يصعق الخليج في الوقت القاتل

البلاد (جدة) حقق فريق القادسية فوزًا مثيرًا على نظيره الخليج، مساء اليوم الجمعة بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن” جولة عزنا بطبعنا”.

افتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي التسجيل مبكرًا لفريق القادسية عند الدقيقة 10، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة ببراعة، لم يتمكن حارس الخليج من التصدي لها، ليمنح فريقه أفضلية في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 أحرز يورغوس ماسوراس هدفًا للخليج، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، ليقوم بطرد مدرب الخليج بسبب الاعتراض.

وشهدت الدقيقة 68 بطاقة صفراء للاعب الخليج جوشوا كينج، ثم أجرى مدرب القادسية ميشيل جونزاليس تبديلين بدخول تركي العماري وعلي هزازي بدلًا من كريستوفر بونسوه باه ومحمد أبو الشامات.

وفي الدقيقة 78 عاد جوشوا كينج ليسجل هدف التعادل من عرضية مثالية حولها برأسه داخل الشباك، ليعيد الخليج إلى المباراة.

وسجل عبدالله السالم الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 90+1.