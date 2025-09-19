العُلا يعزز الصدارة.. وجدة يحسم الديربي في دوري الدرجة الأولى

البلاد (جدة)
اختتمت أمس الخميس منافسات الجولة الثانية من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد مواجهات قوية أسفرت نتائجها عن صدارة ثلاثية لجدول الترتيب بين العُلا وجدة والجندل.
وكانت منافسات الجولة الأولى أقيمت على مدى 3 أيام، إذ شهدت في مجملها 8 انتصارات، كما شهدت تسجيل 23 هدفًا.
وحافظ العُلا على صدارته لجدول الترتيب بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب البكيرية بثلاثية نظيفة، ليصل للنقطة السادسة، فيما توقف رصيد البكيرية عند 3 نقاط في المركز العاشر.
وحسم جدة مواجهة الديربي أمام ضيفه الوحدة بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (2 – 1) ليرتقي إلى الوصافة بفارق الأهداف عن العُلا، بينما بقي الوحدة بلا نقاط في المركز الأخير، فيما واصل الجندل انتصاراته وحقق فوزًا ثمينًا على مضيفه الأنوار بهدف نظيف ليحل ثالثًا بفارق الأهداف عن العُلا وجدة ولكل منهم 6 نقاط.
وحقق أبها فوزًا ثمينًا خارج ملعبه أمام الجبلين بنتيجة (3 – 1) ليتقدم للمركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد الجبلين عند 3 نقاط في المركز التاسع، فيما حقق الدرعية فوزه الأول هذا الموسم متغلبًا على العدالة بنتيجة (3 – 1) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد العدالة عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.
وسجل الرائد انتصاره الأول هذا الموسم بعد تغلبه على الباطن بنتيجة (2 – 1) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي الباطن بلا رصيد في المركز السادس عشر.
وحقق الزلفي فوزًا ثمينًا على ضيفه الجبيل بهدفين نظيفين ليحصد أول 3 نقاط له هذا الموسم في المركز السابع، فيما بقي الجبيل بلا رصيد في المركز السابع عشر، كما حقق العربي انتصاره الأول بعد التفوق على الطائي بنتيجة (2 – 1) ليتقدم للمركز الثامن برصيد 3 نقاط، فيما توقف رصيد الطائي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر.
وحسم التعادل السلبي مباراة الفيصلي مع العربي، ليصل كل منهما لنقطته الثانية في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.
يذكر أن الجولة الثالثة ستنطلق يوم السبت 27 سبتمبر الجاري وتقام مبارياتها على مدى 3 أيام، حيث يلتقي الطائي مع العدالة، والجندل مع الفيصلي، والعربي مع العُلا، وأبها مع العربي، والجبلين مع جدة، والوحدة مع الدرعية، والباطن مع الزلفي، والجبيل مع الأنوار, والبكيرية مع الرائد.