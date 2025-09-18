TCL تُدمج تقنية الصوت من”بانغ آند أولفسن” لتقديم تجربة منزلية غامرة بكل تفاصيلها

البلاد (جدة)

في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية سريع التطوّر، قلّما نشهد تعاونًا يمتلك القدرة على إعادة صياغة مفهوم الترفيه المنزلي كما هو الحال مع دمج TCL لتقنيات الصوت من “بانغ آند أولفسن”. فهذا التعاون يجمع بين تقنيات TCL البصرية المتقدمة، وبين التجربة الصوتية الراقية والغامرة التي تتميز بها العلامة الدنماركية الفاخرة.

تُعد TCL، الرائدة عالميًا في ابتكارات أجهزة التلفاز، من أبرز الشركات التي تدفع بحدود تقنيات العرض إلى آفاق جديدة. واليوم، ومع دمج تقنيات الصوت من “بانغ آند أولفسن” في بعض الطرازات الفاخرة المختارة، تضمن TCL تقديم تجربة مشاهدة متكاملة لا ترتقي بجودة الصور المبهرة بتقنية QD-Mini LED فحسب، بل تُثريها أيضًا بأداء صوتي يضاهيها وضوحًا وعمقًا ودقة في التفاصيل. سواء كان الأمر يتعلق بالمشهد الصوتي الغني لحفل موسيقي، أو بوضوح الحوارات في عمل درامي، أو بهدير المؤثرات الصوتية لفيلم أكشن ضخم، فإن هذا التعاون يضمن أن تصل كل نغمة وتفصيلة صوتية تمامًا كما أرادها المبدعون.

يشمل هذا التكامل أيضًا تقنية BeoSonic، وهي أداة ذكية لتخصيص الصوت تتيح للمستخدمين ضبط التجربة السمعية بما يتناسب مع أنواع المحتوى المختلفة، من الأفلام والعروض الموسيقية المباشرة إلى ألعاب الفيديو والأمسيات الهادئة. وسواء كنتم تشاهدون فيلم أكشن مثيرًا، أو تستمتعون بحفل موسيقي عبر جهاز تلفزيون “سي 7 كيه” من TCL ، أو تخوضون تجربة ألعاب مشوّقة، فإن الصوت لن يكون طاغيًا، بل يعزز من التجربة ويجعلكم أقرب إلى اللحظة بكل تفاصيلها.

ومع تطوّر هذه الشراكة، باتت أحدث أجهزة تلفاز Mini LED الفاخرة من TCL مزوّدة بتقنيات الصوت من بانغ آند أولفسن، لتقدّم أداءً صوتيًا متفوقًا يتناغم مع جودة الصور المبهرة بتقنيةQD-Mini LED . وبهذا الانسجام بين الصورة والصوت، تنشأ تجربة ترفيهية متكاملة وغامرة، يتكامل فيها البُعد البصري والسمعي بسلاسة تامة.

هل أنتم مستعدون لاختبار التوازن المثالي بين الصورة والصوت؟ زوروا الموقع الرسمي لشركةTCL لاكتشاف أحدث الطرازات المزوّدة بتقنيات الصوت من بانغ آند أولفسن.