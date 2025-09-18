نيوم يعبر الأخدود بهدف وحيد في “روشن”

البلاد (جدة)
حسم فريق نيوم مواجهته التي جمعته مع فريق الأخدود، التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري روشن السعودي “جولة عزنا بطبعنا”.
جاء هدف نيون الوحيد بواسطة اللاعب عبدالملك العييري في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
نجح نيوم في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في دوري روشن السعودي، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في تاريخه بالموسم الجاري.
هذا الفوز، رفع رصيد نيوم إلى 6 نقاط؛ ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن. في المقابل تذيل الأخدود جدول ترتيب دوري روشن بلا رصيد من النقاط.
عبدالملك العييري 🤯🚀
الهدف الأول على ملعبنا هذا الموسم 🔥#عزّنا_بطبعنا #دوري_روشن_السعودي | #نيوم_الأخدود
— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) September 18, 2025