نيوم يعبر الأخدود بهدف وحيد في “روشن”
الرياضة

نيوم يعبر الأخدود بهدف وحيد في “روشن”

26 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      18 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

حسم فريق نيوم مواجهته التي جمعته مع فريق الأخدود، التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري روشن السعودي “جولة عزنا بطبعنا”.

جاء هدف نيون الوحيد بواسطة اللاعب عبدالملك العييري في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الأخدود سيباستيان بيدروزا في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.

نجح نيوم في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في دوري روشن السعودي، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في تاريخه بالموسم الجاري.

هذا الفوز، رفع رصيد نيوم إلى 6 نقاط؛ ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن. في المقابل تذيل الأخدود جدول ترتيب دوري روشن بلا رصيد من النقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

