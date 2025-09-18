السياسة

قطر: حرب إبادة جماعية

26 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      18 سبتمبر 2025

البلاد (الدوحة)
أدانت دولة قطر بأشد العبارات العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة، وعدتها امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي.
وحذّرت وزارة الخارجية في بيان أمس من أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكّل خطرًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، وسياساته الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر؛ ما يتطلب تضامنًا دوليًا حاسمًا لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

