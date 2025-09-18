رسال تتوسع عالميًا.. وتطلق”رسال باي” وحلولًا مالية جديدة في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط

البلاد (الرياض)

رسال.. الشركة السعودية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) والمتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والتمويل البديل (AltFin)، سجّلت حضورًا بارزًا في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، حيث كشفت عن ثلاث محطات استراتيجية تجسد رؤيتها لتأسيس اقتصاد القيمة المبرمجة عالميًا.

شراكة مع Runa للمدفوعات العالمية

أعلنت رسال عن شراكة إستراتيجية مع شركة Runa تتيح الوصول إلى خدمة Pay to Card، بما يفتح المجال أمام صرف المدفوعات في أكثر من 60 سوقًا عالميًا. تقدم Runa البنية التحتية والشبكة والإطار التنظيمي، فيما توفر رسال تجربة المستخدم النهائية لتمكين المؤسسات والمنظمات غير الربحية والمنصات من إرسال المدفوعات مباشرة إلى بطاقات المستفيدين بسرعة وأمان وشفافية.

وقال آرون ألكسندر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Runa:“ يسعدنا العمل مع رسال، المبتكر الذي يعيد تعريف تجربة الملايين مع المكافآت والمرونة المالية. رؤيتهم تتماشى مع مهمتنا في Runa لتوفير مدفوعات عالمية سريعة وآمنة وواسعة النطاق. معًا نفتح آفاقًا جديدة للمؤسسات والمستهلكين في المنطقة وخارجها.”

إطلاق رسال باي (resal pay)

كشفت رسال عن إطلاق رسال باي (resal pay)، الحل المبتكر الذي يتيح استبدال نقاط الولاء، واسترجاع النقد، والمكافآت مع مجموعة مختارة من الشركاء. بالنسبة للمستهلكين، يحوّل رسال باي القيمة غير المستخدمة إلى إنفاق يومي. وبالنسبة للتجار، يفتح مصادر إنفاق جديدة ويعزز الإيرادات. يعمل رسال باي كجسر بين أنظمة الولاء والتجارة الواقعية، مانحًا الشركات والعملاء مرونة مالية أذكى.

ابتكار في التمويل المضمَّن (Embedded Finance): القروض الصغيرة (Micro-Loans) عبر API

قدمت رسال حلًا جديدًا للقروض الصغيرة (Micro-Loans) قائمًا على واجهات برمجية مفتوحة (APIs)، يستهدف منصات التمويل الصغير وشركات الإقراض في المنطقة، ضمن سوق التمويل المضمَّن المتوقع أن يبلغ 10 مليارات دولار أمريكي بحلول 2030. يتيح الحل إصدار بطاقات مقيدة الاستخدام تُنفق فقط لدى تجار محددين، مع تتبع كامل للأموال وضمان الشفافية والامتثال، إضافة إلى تكامل سريع عبر واجهات تحمل العلامة البيضاء.

وقال حاتم كاملي، المؤسس والرئيس التنفيذي لرسال:“ بتزويد شركات الإقراض الصغيرة ببنية تحتية قابلة للبرمجة، نمكّنها من تقديم حلول ائتمانية أكثر ذكاءً، أمانًا، وشمولية لعملائها.”

عن رسال

رسال شركة سعودية رائدة في ابتكار وتطوير حلول مالية ذكية للقيمة غير النقدية (AltFin) مثل النقاط، القسائم، الأميال، والبطاقات الرقمية. ومع حلولها الجديدة رسال باي (resal pay) ورسال كونكت (resal connect)، تعيد رسال تشكيل مستقبل هذا القطاع؛ حيث يتيح رسال باي استخدام نقاط الولاء مباشرة كوسيلة دفع لدى شبكة التجار، فيما يعمل رسال كونكت كمنصة تشغيلية موحّدة تربط البنوك، برامج الولاء، والتجار في شبكة واحدة قابلة للتشغيل البيني.