بريطانيا: عملية همجية وشنيعة

البلاد (لندن)

أدانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة صباح أمس، واصفة العملية بأنها همجية وشنيعة.

وقالت كوبر في بيان رسمي: “العملية الهجومية الجديدة للجيش الإسرائيلي في غزة همجية وشنيعة، وستتسبب بسفك المزيد من الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض حياة الرهائن للخطر”.

وأضافت أن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا أي قيود، والإفراج عن جميع الرهائن، والعمل على مسار نحو سلام دائم ومستدام.