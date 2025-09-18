السياسة

بريطانيا: عملية همجية وشنيعة

26 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      18 سبتمبر 2025

البلاد (لندن)
أدانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة صباح أمس، واصفة العملية بأنها همجية وشنيعة.
وقالت كوبر في بيان رسمي: “العملية الهجومية الجديدة للجيش الإسرائيلي في غزة همجية وشنيعة، وستتسبب بسفك المزيد من الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض حياة الرهائن للخطر”.
وأضافت أن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا أي قيود، والإفراج عن جميع الرهائن، والعمل على مسار نحو سلام دائم ومستدام.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

