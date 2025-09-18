الرئيسية
/
/
/
/
/
الخلود يتغلب على ضمك بثنائية بصعوبة
الرياضة

الخلود يتغلب على ضمك بثنائية بصعوبة

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      18 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تغلب فريق الخلود بصعوبة على ضيفه ضمك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن  الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي “جولة عزنا بطبعنا”.

افتتح أهداف المباراة راميرو انريكي في الدقيقة 11، وعادل فالنتين فادا النتيجة بهدف التعادل لفريقه ضمك من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

واستطاع جون باكلي لاعب الخلود تسجيل هدف ثمين مع الدقيقة 81 ليحصد فريقه النقاط الثلاث.

وارتقى الخلود إلى المرتبة الحادية عشرة في ترتيب دوري روشن، وحقق أول انتصار له هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 3 نقاط، وفي المقابل تجمد رصيد ضمك عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *