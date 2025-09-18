الخلود يتغلب على ضمك بثنائية بصعوبة

البلاد (جدة)

تغلب فريق الخلود بصعوبة على ضيفه ضمك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي “جولة عزنا بطبعنا”.

افتتح أهداف المباراة راميرو انريكي في الدقيقة 11، وعادل فالنتين فادا النتيجة بهدف التعادل لفريقه ضمك من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

واستطاع جون باكلي لاعب الخلود تسجيل هدف ثمين مع الدقيقة 81 ليحصد فريقه النقاط الثلاث.

وارتقى الخلود إلى المرتبة الحادية عشرة في ترتيب دوري روشن، وحقق أول انتصار له هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 3 نقاط، وفي المقابل تجمد رصيد ضمك عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

هدف! ⚽️ راميرو إنريكي يمنح الخلود التقدم أمام ضمك 🔥 #عزّنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/1xL9WRoU27 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025

من كل الزوايا 🎥✨ هدف التعادل لضمك عن طريق فلنتين فادا أمام الخلود ⚽️#عزّنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/tjjzgdmeOV — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025