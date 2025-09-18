الرئيسية
التعاون يقسو على الاتفاق برباعية
صحيفة البلاد      18 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

حقق فريق التعاون فوزًا عريضًا على حساب ضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1، في لقاء الجولة الثالثة من عمر دوري روشن السعودي “جولة عزنا بطبعنا”، الذي جمع بيمهما مساء اليوم الخميس.

أنهى التعاون الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله محمد الكويكبي في الدقيقة 9.

وفي الشوط الثاني، نجح التعاون في إضافة 3 أهداف أخرى بواسطة كل من وليد الأحمد وسلطان مندش وروجر مارتينيز من ركلة جزاء في الدقائق 51 و56 و70.

وتمكن خالد الغنام من تسجيل هدف شرفي لمصلحة الاتفاق في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 6 نقاط ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، وفي المقابل، تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط ليحتل المركز الثامن.

 

 

 

 

 

 

 

