التعاون يقسو على الاتفاق برباعية

البلاد (جدة) حقق فريق التعاون فوزًا عريضًا على حساب ضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1، في لقاء الجولة الثالثة من عمر دوري روشن السعودي “جولة عزنا بطبعنا”، الذي جمع بيمهما مساء اليوم الخميس.

أنهى التعاون الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله محمد الكويكبي في الدقيقة 9. وفي الشوط الثاني، نجح التعاون في إضافة 3 أهداف أخرى بواسطة كل من وليد الأحمد وسلطان مندش وروجر مارتينيز من ركلة جزاء في الدقائق 51 و56 و70. وتمكن خالد الغنام من تسجيل هدف شرفي لمصلحة الاتفاق في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد التعاون إلى 6 نقاط ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، وفي المقابل، تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط ليحتل المركز الثامن.

القادمون من الخلف 🏃‍♂️ شاهد انطلاقة «الأحمد» الرائعة، وثاني أهداف التعاون ⚽️⚽️#عزّنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/422W5RtRYD — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025

على يمين الحارس 🚀 تسديدة «سلطان مندش» تصعّب مهمة الإتفاق في العودة 🎬#عزنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/JUUhyCQtLH — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025

هدف! ⚽️ «روجر مارتينيز» يضيف الرابع للتعاون أمام الإتفاق من نقطة الجزاء ✔️#عزنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/SboZCxKWXk — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025

ركلة الجزاء واحتسابها من الحكم 🎥 ثم رباعية التعاون في بريدة 🏟️ شاهد تنفيذ «روجر مارتينيز» الرائع لضربة الجزاء 🚀#عزّنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/ipDBu6yhBu — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025

هدف! ⚽️ خالد الغنام يقلص الفارق للاتفاق أمام التعاون بتسديدة جميلة 🥅#عزّنا_بطبعنا 🇸🇦 pic.twitter.com/BO82t5XXIK — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 18, 2025