الإرادة” تطلق فعالية “عزنا بإرادتنا.. ووطنا سندنا” احتفاءً باليوم الوطني 95

البلاد (جدة)

تعلن جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة عن إطلاق فعاليتها الوطنية “عزنا بإرادتنا.. ووطنا سندنا“ خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2025احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.

وتنظم الفعالية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة– أحد برامج رؤية السعودية 2030– إلى جانب شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إبراز الجهود الوطنية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، إلى جانب رفع الوعي بحقوقهم وتشجيع المشاركة المجتمعية في دمجهم وتحسين جودة حياتهم، بما يسهم في تعزيز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتغطي فعاليات البرنامج مختلف مناطق المملكة لتصل إلى شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات وتختتم يوم 24 سبتمبر الجاري بمدينة جدة بإقامة “ملتقى عزنا بإرادتنا“ الذي يتضمن عرض قصص نجاح ملهمة لأشخاص من ذوي الإعاقة، تجسد قوة الإرادة والدعم الوطني وتؤكد على المكانة التي يحظون بها ضمن مسيرة التنمية الشاملة.

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور محمد بادغيش رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–مشيدًا بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام متواصل بذوي الإعاقة، وما تقدمه المملكة من مبادرات نوعية لتمكينهم ودمجهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف الدكتور بادغيش، أن فعالية “عزنا بإرادتنا.. ووطنا سندنا“ تمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاع الثالث ومختلف القطاعات الأخرى، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا حيث يجد كل فرد مكانه ودوره في مسيرة الوطن منسجمًا مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

كما ثمن الدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المانحة معتبرًا أن تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكل حجر الأساس لصناعة مستقبل مزدهر ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.