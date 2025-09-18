الأردن: جريمة إبادة جماعية

البلاد (عمان)

رحّبت الحكومة الأردنية، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي توصلت فيه اللجنة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، أن التقرير يبيّن بكل وضوح أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القتل المتعمد واستخدام المجاعة سلاحًا واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من منازلهم، وفرض ظروف معيشية متعمّدة، يُراد بها تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.