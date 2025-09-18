السياسة

الأردن: جريمة إبادة جماعية

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      18 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (عمان)
رحّبت الحكومة الأردنية، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي توصلت فيه اللجنة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، أن التقرير يبيّن بكل وضوح أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القتل المتعمد واستخدام المجاعة سلاحًا واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من منازلهم، وفرض ظروف معيشية متعمّدة، يُراد بها تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *