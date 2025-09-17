كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن معرضاً خيرياً لتوزيع الملابس على الأسر المتعففة.

ضمن فعاليات وبرامج مبادرة (بيئة صحية مستدامة) دشنت كلية العلوم البيئية وشركة جرين كلوزيت والجمعية السعودية للعلوم البيئية بالتعاون مع الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم الأربعاء معرضًا خيريًا للملابس يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والمتعففة، فيما يستمر المعرض حتى مساء غدٍ الخميس، بحضور عميد كلية العلوم البيئية الدكتور عادل بن عبدالله القرشي.

وتستهدف المبادرة توزيع أكثر من (1500) قطعة من الملابس على المستفيدين في إطار مبادرة لإعادة تدوير ما يزيد عن ثلاثة أطنان من الملابس المستعملة وتحويلها إلى مورد نافع للمجتمع.

وأكد المنظمون أن هذه الخطوة تعكس أهمية نشر ثقافة الاستدامة البيئية والعمل الخيري، عبر ربط مفهوم إعادة التدوير بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يحقق بُعدًا بيئيًا وإنسانيًا في آن واحد.

وذكر المشرف العام على مبادرة (بيئة صحية مستدامة) الأستاذ سامي عواض السلمي أن المعرض يأتي ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات التابعة للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة الموارد بشكل مستدام، إلى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي وإبراز دور المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في خدمة المجتمع.