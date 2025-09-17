كأس الملك فيصل وكأس اليوم الوطني 95.. الحدث المرتقب في موسم سباقات الطائف



يشهد ميدان الملك خالد بالحوية كبرى امسيات موسم سباقات الطائف هذا الأسبوع؛ حيث ستقام احداث ومجريات الحفل الثامن عشر المزمع اقامته يوم الجمعة، المتضمن كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز للخيل العربية الاصيلة المصنف دوليا ضمن سباقات الفئة الثالثة، بالإضافة الى كأس الأمير عبدالله الفيصل المصنف دوليا بدرجة ليستد وكأس عكاظ، بالإضافة لكؤوس الطائف المتنوعة والمتعددة الدرجات والاعمار.

كما تشهد أمسية الحفل الثامن عشر يوم السبت إقامة عدة سباقات ابرزها واهمهما كأس اليوم الوطني المقام تزامنا مع اليوم الوطني، وسط ترحيب من إدارة نادي سباقات الخيل وطرح للتذاكر المجانية طوال أيام السباقات.



وبالعودة للسباقات نستذكر أبرز الأشواط المهمة في هذا الأسبوع وهو الأسبوع التاسع ضمن سلسلة موسم الطائف في حفل يوم السبت،خصص الشوط الختامي لكأس اليوم الوطني على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، وفيه يشارك المرشح ” جاك ريد كلاود” للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات سلمان العضياني وبقيادة الخيال عادل الفريدي، كما يرافقه بالترشيحات الجواد ” كوزوي ” للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات مصطفى الموسى وبقيادة الخيال اليكسس مورينو .



وفي حفل يوم الجمعة، خصص الشوط العاشر لكأس الملك فيصل بنعبدالعزيز – يرحمه الله – المصنف من الفئة الثالثة، للخيل العربيةأعمار الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها مليون ريال، وتشارك فيه أبرز الخيل العربية تتقدمهم المهرة ” رشيقة السيد” للمالك خالد سعيد عبدالله السيد وبتدريبات صالح المدفع وبقيادةالخيال طارق المنصور.

ويتواجد كذلك المهر ” منسير دي اي فاوست” للمالك خالد سعد مشرف بن شنان وبتدريبات هادي غروي وبقيادةالخيال فهد الفريدي .



وفي الشوط التاسع خصص لكأس الأمير عبدالله الفيصل – يرحمه الله – للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها مليون ريال.



وفي هذا السباق يتواجد المرشح ” تلال الخالدية ” لإسطبلاتالخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي .

كما خصص الشوط الثامن لكأس عكاظ مفتوح الدرجات على مسافة2000 متر وبجائزة قدرها 700 ألف ريال

ويتقدم الترشيحات الجواد ” سيندد ” للمالك تركي عبدالعزيز معلاء السهلي وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال يوسف الحصين.

كما يتواجد الجواد ” ابن طولون ” للمالك عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال فهدالفريدي.



وفي سابع الاشواط المخصص لكأس الطائف للأفراس أعمار الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها500 ألف ريال، والتي تتواجد فيه المرشحة للسباق الفرس ” نوافع ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات بدر سعود رزيق وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.

كما تحضر المرشحة الأخرى الفرس ” ديم ” للمالك عبدالسلام عبدالرحمن ناصر الماجد وبتدريبات عبدالله الفراج وبقيادة الخيال أصيل السرحاني، وكذلك تتواجد الفرس ” غرامي ” للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمدالدهام.



وأما في سادس الأشواط فقد خصص لكأس الطائف للحصن أعمارالثلاث سنوات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال،وفيه يشارك المرشح ” جدة بيتش ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمدمحمود وبقيادة الخيال فواز الشمري.



كما يتواجد المرشح الآخر الجواد ” مهلهل ” للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.



وفي خامس الأشواط خصص لكأس الطائف لأمهار السنتين للحصنعلى مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال، وفيه تتواجد المهرة ” تقارير ” الفائزة بانتصارين في مشاركتين بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.

وتشارك كذلك المهرة ” عزمات ” بشعار إسطبل السعادة وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال فهد الفريدي .

وأما عن رابع الأشواط فقد خصص لكأس الطائف لأمهار السنتينحصن على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال، وفيه يتواجد المرشح ” هزيز ” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال محمد اليامي، وكذلك يتواجد المهر ” أتاكم ” بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات بدرسعود رزيق وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.