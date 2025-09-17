اليوم.. موعد جلسة الأهلي مع لجنة الحكام

تعقد اليوم الأربعاء جلسة تجمع المعنيين بالنادي الأهلي مع لجنة الحكام، المقرر ان تقام في مدينة الرياض، وتتضمّن محاور الجلسة شكوى النادي الأهلي تجاه لجنة التحكيم.

وعلمت مصادر” البلاد” أن النادي الأهلي سوف يستمع لمقاطع الصوت، التي جرت ما بين الحكم اليوناني أناستاسيوس، وغرفة VAR في لقاء الأهلي والاتفاق في الجولة الثانيه من دوري روشن، التي انتهت بالتعادل السلبي؛ حيث اشتكى الأهلي من أن اللقاء شهد أخطاء تحكيمية أثّرت على مجريات ونتيجة المباراة.

وكان المتحدّث الرسمي باسم شركة النادي الأهلي ماجد الفهمي، قد ظهر في لقاء عقب أحداث مباراة الأهلي والاتفاق، وذكر بأنّ الحكم قام بارتكاب أخطاء تحكيمية مؤثرة، وسيتم مطالبة لجنة التحكيم بعقد جلسة وسماع المقطع الصوتي بين الحكم وغرفة VAR.