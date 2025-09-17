البلاد (الرياض)

عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب أمس (الثلاثاء)، الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي؛ برئاسة المملكة، ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومشاركة المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي للمجلس، والأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وصدر عنه عدة قرارات تمهيدًا للدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي ستعقد في العاصمة الرياض نهاية شهر سبتمبر الحالي؛ منها إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية، وما في حكمها إلى المجلس بصفة مراقب، والموافقة على انضمام المجلس إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، والتوصية بجدول أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس.

تأتي هذه القرارات سعيًا نحو تحقيق أهداف المجلس المتمثلة في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء، وتنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي.