أكدت أنه لا حل عسكرياً.. الأمم المتحدة: بيان الرباعية خطوة محورية لإنهاء حرب السودان

البلاد (نيويورك)

أكدت الأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، على أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة، بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، معتبرة أنه يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: إن المنظمة الدولية تدرك أهمية هذه المبادرة، مؤكداً التزامها بالانخراط البناء مع أي جهد يهدف إلى إنهاء النزاع، مجدداً في الوقت نفسه موقف الأمم المتحدة الثابت بأن “لا حل عسكرياً” للأزمة السودانية.

وحث دوغاريك الأطراف المتحاربة على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين وتنفيذ هدنة إنسانية فورية تسمح بوصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق، إلى جانب العمل على وقف دائم لإطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال ذي مصداقية يقوده المدنيون. كما دعا الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتجديد الالتزام بالحوار وإنهاء معاناة ملايين السودانيين.

وكانت الدول الأربع قد أصدرت بياناً مشتركاً، بعد مشاورات مكثفة بين وزراء خارجيتها، دعت فيه إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، واقترحت خارطة طريق تتضمن عملية انتقالية شاملة مدتها تسعة أشهر تؤدي إلى قيام حكومة مدنية ذات شرعية واسعة. وأكد البيان أن الصراع المستمر في السودان تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى أنه يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأعاد وزراء خارجية الرباعية التأكيد على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه عبر عملية انتقالية شفافة لا تخضع لسيطرة أي طرف مسلح، مع التشديد على أن أي دعم عسكري خارجي يزيد من تعقيد النزاع وإطالته. كما جددوا التزامهم بممارسة الضغوط على أطراف الصراع لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والتصدي للتهديدات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك منع الجماعات المتطرفة من استغلال الأزمة.