ولي العهد في برقية لأمير قطر: الجميع يقف مع الدوحة لمواجهة الاعتداء الغاشم

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      16 سبتمبر 2025

البلاد (الدوحة)
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة؛ إثر مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة. وقال سمو ولي العهد في البرقية الموجهة لأمير قطر:” يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق، أن نعرب لسموكم عن بالغ امتناننا وتقديرنا؛ لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. صاحب السمو، نود أن نشيد بنتائج الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت برئاسة سموكم، والتي أكدت دعم جميع الدول المشاركة لموقف دولة قطر الشّقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، ورفضنا التام للخروج على مبادئ القانون الدولي، وجميع الأعراف الدولية. ونسأل الله- العلى القدير- أن يديم على سموكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري الشقيق الأمن والرخاء والازدهار. وتقبلوا سموكم تحياتنا وتقديرنا”.

