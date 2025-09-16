وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتوَّج بجائزة أفضل استخدام حكومي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

البلاد (الرياض)
حصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على جائزة أفضل استخدام حكومي للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، ضمن جوائز التميز التقني في الشرق الأوسط (MiddleEast Technology Excellence Awards)؛ تقديرًا لجهودها في تبني أفضل التقنيات الحديثة لتمكين المُستثمر الصناعي، وذلك من خلال تطبيق “المقيم الذكي”، وتوظيف استخدامات تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي في معالجة طلبات الخدمات الصناعية على منصة “صناعي”.
وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يسهم في تطوير وتمكين بيئة الاستثمار الصناعي والتعديني، حيث يعمل “المقيم الذكي” على تحسين جودة الطلبات ومعالجتها بسرعة وكفاءة، إضافةً إلى تقليل نسبة الطلبات المرفوضة، من خلال تقديم تغذية راجعة فورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين مُدخلات طلبات الخدمات المقدمة من قبل المستثمرين.
وأتاح “المدقق الذكي” تقليص الوقت المستغرق لاستخراج التراخيص الصناعية، وذلك عبر المراجعة الآلية لعدد من البيانات والتحقق من تجانسها، بما يشمل بيانات الرخص المطلوبة لممارسة النشاط، وتجانس أعداد العمالة والمهن، والآلات وقطع الغيار وغيرها من البيانات، كما يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بعرض الملاحظات على البيانات المقدمة لمقيمي التراخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات إصدار التراخيص الصناعية.
وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها في تمكين القطاع الصناعي، ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية من خلال مواكبة أفضل الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات الناشئة، ورفع مستوى الجودة بناءً على معايير محلية ودولية، وتحقيق التكامل الرقمي، الذي أسهم في نشر ثقافة الابتكار وبناء بيئة استثمارية محفزة بحلول تقنية مُتقدمة.
يذكر أن جائزة التميز التقني في الشرق الأوسط (Middle East Technology Excellence Awards) هي جائزة تُعقد سنويًا من قبل مجلة (Asian Business Review)؛ للاحتفاء بالابتكارات التقنية البارزة في منطقة الشرق الأوسط، التي أحدثت أثرًا ملموسًا في القطاعات التنموية.