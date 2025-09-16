“نزال القرن” يجذب 41 مليون مشاهد حول العالم

البلاد (لاس فيغاس)
أعلنت منصة نتفليكس أن نزال ساؤول “كانيلو” ألفاريز وتيرينس كروفورد، الذي أقيم مساء السبت الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، جذب أكثر من 41 مليون مشاهد عالمي، ليصبح بذلك أكثر نزالات الملاكمة مشاهدة.
وجاء هذا الإنجاز في ليلة استثنائية على ملعب أليجيانت بمدينة لاس فيغاس، حيث احتشد أكثر من 70 ألف متفرج في المدرجات، وهو أكبر حضور جماهيري في تاريخ الملاكمة داخل صالة مغلقة بالولايات المتحدة، كما سجلت التذاكر إيرادات بلغت 47,231,887 دولارًا، محققةً أعلى دخل يومي في تاريخ الملعب وأعلى حضور جماهيري منذ افتتاحه.
النزال التاريخي انتهى بفوز الأمريكي تيرينس كروفورد على المكسيكي كانيلو ألفاريز بقرار إجماعي من الحكام، ليصبح كروفورد أول ملاكم يتوج بلقب “بلا منازع” في ثلاثة أوزان مختلفة، مضيفًا إلى رصيده إنجازًا استثنائيًا عزز مكانته كأحد أهم الملاكمين في جيله.
وحظي الحدث بإنتاج عالمي غير مسبوق، إذ شارك أكثر من 1200 شخص في عمليات التنظيم والإخراج باستخدام 55 كاميرا لتغطية النزال من كل زاوية، ليُسجل كأكبر إنتاج رياضي عالمي منفذ حتى الآن.
ويؤكد موسم الرياض مجددًا حضوره البارز على الساحة العالمية بقدرته على تنظيم أضخم العروض الرياضية والترفيهية، في ليلة وُصفت بـ”نزال القرن” وأصبحت علامة فارقة في تاريخ الملاكمة الحديثة.