في دوري أبطال أوروبا| ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد.. وبايرن يصطدم بتشيلسي

-الإصابات تضرب سان جيرمان أمام أتالانتا

البلاد (جدة)

تبرز مساء غد الأبعاء ثلاث مباريات في انطلاقة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونيخ نظيره تشيلسي، فيما يبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أتالانتا.

يعتزم أتلتيكو مدريد وليفربول تنظيم تكريم خاص للاعب الراحل ديوغو جوتا، وشقيقه أندريا سيلفا قبل مواجهة الفريقين على ملعب “أنفيلد” مساء الأربعاء.

يأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرة جوتا الذي سبق له تمثيل كلا الناديين قبل وفاته مع شقيقه في حادث سير قبل شهرين.

سان جيرمان وأتالانتا

في العاصمة الفرنسية، ينطلق موسم باريس سان جرمان حامل اللقب بشكل جديّ أمام ضيفه أتالانتا، في مسعاه للحفاظ على لقبه التاريخي الأول في دوري الأبطال، وسط شكوك حول مدة قدرة لاعبيه المرهقين على الاستمرار في تحمل ضغط روزنامة مزدحمة.

على ملعب “بارك دي برانس” يخوض فريق العاصمة أولى مبارياته الأوروبية بعد ثلاثة أشهر ونصف على سحقه إنتر ميلان 5-0 في نهائي الموسم الماضي الذي استضافته ميونيخ.

بعد استضافة أتالانتا، يرحّب سان جرمان بكل من بايرن ميونيخ وتوتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين في دور المجموعة الموحدّة، فيما يسافر لملاقاة برشلونة وأتلتيك بلباو، ثم يلاقي باير ليفركوزن وسبورتينج لشبونة.

وعلى الرغم من أن المواجهات تُعد صعبة، فإن البداية الضعيفة لسان جرمان في الموسم الماضي دليل على أن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي لا يحتاج إلى وضع كل ثقله منذ اللحظة الأولى.

كان الفريق الباريسي قد خسر ثلاثًا من مبارياته الـ 8 في دور المجموعة الموحدّة، ومع ذلك توّج باللقب بعد سلسلة مذهلة من النتائج منذ مطلع العام.

لكن الجهود التي بذلها سان جرمان منذ أشهر، قد تعني أنه بدأ يتعب، وهو ما يظهر جليا في تشكيلته التي يغيب عنها عدد من اللاعبين بسبب الإصابة.

خاض فريق إنريكي 65 مباراة في الموسم الماضي على امتداد 11 شهرًا، منها 17 في دوري الأبطال، و7 في مونديال الأندية؛ حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام تشلسي الإنجليزي 0-3 في يوليو.

وقبل انطلاق الدوري، فاز سان جرمان بلقب السوبر الأوروبي أمام توتنهام، ثم حقق 4 انتصارات متتالية محليًا، إلا أن آثار الإرهاق بدأت تظهر عليه.

يغيب عن بطل أوروبا المهاجمان عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه لأسابيع بسبب إصابات عضلية مع المنتخب الفرنسي، فيما خرج كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والكوري الجنوبي لي كانغ إن والبرازيلي لوكاس بيرالدو مصابين في الفوز على لنس 2-0 الأحد.

حتى المدرب إنريكي لم يسلم من الإصابة؛ إذ يعاني هو نفسه من كسر في الترقوة إثر حادث دراجة.

خاض 19 لاعبًا من سان جرمان أكثر من 1000 دقيقة في الموسم الماضي، مثل ريال مدريد وبرشلونة، لكن كأس العالم للأندية التي أقيمت وسط أجواء حارة ورحلات طويلة في الولايات المتحدة، كان لا بد من أن تترك أثرًا.

وشارك 19 لاعبًا من النادي الباريسي في المونديال، في حين أشرك تشلسي مثلًا 27 لاعبًا، وقد بدت الكفة واضحة للفريق الإنجليزي في النهائي حيث انهار لاعبو باريس.

ومن المتوقّع ألا يخوض سان جرمان أقل من 55 مباراة هذا الموسم في حال بلوغه الأدوار الإقصائية ضمن دوري الأبطال، علمًا أنه يشارك في كأس إنتركونتيننتال خلال ديسمبر المقبل.

إلى جانب ذلك، يشارك عدد كبير من لاعبي سان جرمان مع منتخبات بلادهم في تصفيات المونديال كما في نهائيات كأس العالم العام المقبل في أمريكا الشمالية، إنما في نهاية الموسم.

وسيكون الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي الأكثر ضغطًا؛ إذ لعب أكثر من أي زميل، وسيقود منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا نهاية العام الحالي.

وسان جرمان الذي لم يعزز تشكيلته كثيرًا في سوق الانتقالات، لا يملك بديلًا نوعيا لحكيمي؛ إذ اكتفى بضم قلب الدفاع الأوكراني إيليا زابارنيي، فيما حل لوكا شوفالييه مكان الإيطالي جانلويجي دوناروما في المرمى، لكن مع ذلك، يسود الحماس في سان جرمان وهو يضع لقبه الأوروبي على المحك.

في المقابل، يتطلع أتالانتا إلى بداية جيدة مع مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش الذي يخوض أولى مبارياته في المسابقة على الإطلاق.

ولم يخسر الفريق الإيطالي سوى مرة في آخر 14 مباراة أوروبية، وهو الذي حقق لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسم 2023-2024.

بايرن بقوته الهجومية يواجه تشيلسي

يلتقي بايرن ميونيخ الذي حقق 5 انتصارات منذ بداية الموسم مع ضيفه تشيلسي المتجدد الساعي إلى استكمال نجاحه مع مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا.

وستكون هذه العودة بالنسبة إلى تشيلسي بعد غياب لموسمين، فاز فيهما بلقبي “كونفرنس ليغ” ومونديال الأندية.

وتمثّل المواجهة إعادة لنهائي 2012 على الملعب عينه، حين حسم الفريق الإنجليزي اللقب بركلات الترجيح، لكن بايرن لا يملك الكثير من الوقت للتأقلم بعد صيف اتسم بالاضطرابات، خصوصًا على مستوى الهجوم.

يدخل بايرن مباراته وهو يملك أفضل نسبة فوز في المسابقة (73%) في دور المجموعات/المجموعة الموحدة منذ موسم 2003-2004، كما أنه يملك حظوظًا كبيرة على أرضه؛ حيث لم يخسر سوى مرة في آخر 16 مباراة على ملعب “أليانز أرينا” أوروبيًا.

رحل عن صفوف العملاق البافاري كل من لوروا سانيه، والفرنسي كينغسلي كومان، وتوماس مولر والفرنسي الآخر ماتياس تيل، في حين اكتفى النادي بالتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، والمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون معارًا من تشيلسي؛ حيث سيواجه زملاءه السابقين.

شارك جاكسون بديلًا في أول ظهور له مع بايرن السبت الماضي، ومن غير المرجح أن يبدأ أساسيًا أمام ناديه السابق.

كما يحلّ إنتر ميلان الذي تعرض لخسارة قاسية أمام يوفنتوس 3-4 ضيفًا على أياكس الهولندي.