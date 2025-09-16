الأولى

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح (8) مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بدمه (10) مرات

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      16 سبتمبر 2025

واس (الرياض)
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (8) مقيمين، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات وهم: محمد

عبدالمطلب عبدالعزيز (لبناني الجنسية)، عمر عبدالحليم عثمان خليل (سوداني الجنسية)، نواف عوده نايف صلال (قبائل نازحة/الكويت)، حازم علي إبراهيم الصباغ (مصري الجنسية)، دحام أحمد مبارك مبروك (قبائل نازحة/الحليفه)، أحمد عاصم عبدالحي المقدم (مصري الجنسية)، مصطفى عبدالفتاح موسى إدريس (سوداني الجنسية)، مؤيد أحمد علي الاهدل (يمني الجنسية).

m.samy

كتب بواسطة



