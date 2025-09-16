الرياضة

شركة الأهلي تتجه لإقالة عبدالله الضو

صحيفة البلاد      16 سبتمبر 2025
 

عادل رشيد (جدة)

علمت مصادر “البلاد” عن نيّة شركة النادي الاهلي إقالة مدير العمليات في كرة القدم بالفريق الأهلاوي؛ وذلك خلال الفترة القادمة؛ بسبب وجود عدد من الأخطاء.

يذكر ان عبدالله الضو، قد تم تعيينه في منصب مدير عمليات الفريق الأوّل موسم 2023.

وأكّدت مصادر ” البلاد ” عن وجود عدد من الأسماء المطروحة على الطاولة سيتم الاختيار من بينها بشكل رسمي قريبًا،  وأن التأخير قد يكون بسبب ضغط المباريات، وتداخل المسابقات، ما بين دوري روشن ونخبة آسيا ونهائي كأس المحيط الهادئ (كأس القارات) الذي سيقام يوم 23 سبتمبر ويجمع الأهلي وبيراميدز المصري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

