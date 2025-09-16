شركة الأهلي تتجه لإقالة عبدالله الضو

عادل رشيد (جدة)

علمت مصادر “البلاد” عن نيّة شركة النادي الاهلي إقالة مدير العمليات في كرة القدم بالفريق الأهلاوي؛ وذلك خلال الفترة القادمة؛ بسبب وجود عدد من الأخطاء.

يذكر ان عبدالله الضو، قد تم تعيينه في منصب مدير عمليات الفريق الأوّل موسم 2023.

وأكّدت مصادر ” البلاد ” عن وجود عدد من الأسماء المطروحة على الطاولة سيتم الاختيار من بينها بشكل رسمي قريبًا، وأن التأخير قد يكون بسبب ضغط المباريات، وتداخل المسابقات، ما بين دوري روشن ونخبة آسيا ونهائي كأس المحيط الهادئ (كأس القارات) الذي سيقام يوم 23 سبتمبر ويجمع الأهلي وبيراميدز المصري.