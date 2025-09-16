حلول مبتكرة تسهم في دعم الشفافية.. وزير العدل: التعاون مع الحكومة الرقمية يعزز تجربة المستفيدين

البلاد(الرياض)

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان؛ لبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل ويرفع جودة الخدمات العدلية الرقمية.

وأكد وزير العدل أن التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية يمثل رافدًا أساسيًا لتسريع خطوات التحول الرقمي، عبر ابتكار حلول مبتكرة متقدمة تسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتقديم خدمات عدلية ذات جودة أعلى.

وقال: “إن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مرحلي، بل مسار إستراتيجي لبناء منظومة عدلية رقمية متكاملة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتستجيب لتوقعات المستفيدين في كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها”.

وشهد اللقاء استعراض أبرز المشروعات المشتركة بين الجهتين، التي تعزز عملية التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة.

يذكر أن وزارة العدل حققت تميزًا في مؤشرات هيئة الحكومة الرقمية؛ إذ نالت مستوى “الإبداع” في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، كما حققت مستوى “متقدم” في مؤشر نضج التجربة الرقمية من خلال “منصة ناجز”.