حظر دعوة الركاب أو النداء عليهم.. 20 ألف ريال عقوبة النقل دون ترخيص

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      16 سبتمبر 2025

البلاد(الرياض)
أكدت الهيئة العامة للنقل، أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق شدّد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، بما في ذلك ما يُعرف بـ”الكدادة” أو المناداة.
ونص النظام على أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، مثل: دعوة الركاب أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
وبيّنت “هيئة النقل” أن العقوبات المقررة على المخالفين تبدأ من غرامة تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، وإبعاد غير السعودي.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق الركاب، وضمان جودة الخدمة، إلى جانب صون حقوق المستثمرين النظاميين، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ ورش العمل واللقاءات التوعوية، وتوفير الأدلة الإرشادية؛ لرفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح الجديدة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

