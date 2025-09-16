بيان مشترك من “يويفا” و”فيفبرو”: يجب حماية اللاعبين من جدول المباريات المكثف

البلاد (جدة)

دعا ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وديفيد تيرييه رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو” إلى اتخاذ إجراءات لحماية سلامة اللاعبين، محذرين من أن جدول المباريات المزدحم قد وصل إلى نقطة حرجة.

جاء بيانهما المشترك بعد انتقاد مدرب برشلونة هانسي فليك لطريقة تعامل إسبانيا مع إصابة لامين يامال في الفخذ؛ إذ قال: إن اللاعب (18 عاماً) تناول مسكنات للألم للعب في تصفيات كأس العالم رغم شكواه من عدم الراحة.

وقال باريس سان جيرمان هذا الشهر: إنه يسعى لاتخاذ إجراءات تصحيحية، واتهم الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا بتجاهل توصياته بشأن احتمالية إصابة عثمان ديمبيليه، وديزريه دويه، قبل أن يعودا مصابين إلى النادي.

كما ألقت نقابة اللاعبين الفرنسيين باللوم على جدول المباريات الدولية في المخاطرة بسلامة اللاعبين.

وحث تشيفرين وتيرييه اللذان اجتمعا الأسبوع الماضي في ألبانيا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية وروابط مسابقات الدوري والأندية وروابط اللاعبين على العمل معا لحماية سلامة اللاعبين مع الحفاظ على قيم كرة القدم الأوروبية.

وقال تشيفرين:” يعكس تعاوننا مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أووربا مسؤولية مشتركة لحماية سلامة اللاعبين وتعزيز أسس اللعبة”.

وتابع:” لا تزال كرة القدم للمنتخبات ركيزة لهوية أوروبا ووحدتها. ومع تزايد الطلب على اللاعبين، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى العمل معاً – مع الاتحادات الوطنية وراوبط مسابقات الدوري والأندية واللاعبين – لإيجاد حلول متوازنة لمستقبل الرياضة”.

وقال تيرييه: إن هناك مسؤولية جماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف: “ندرك جميعاً أن جدول المباريات قد وصل إلى نقطة حرجة”.

وتابع:” نحن محظوظون في أوروبا بامتلاكنا الأدوات والشركاء – بما في ذلك الأندية وروابط مسابقات الدوري والاتحادات الوطنية – لبناء بروتوكولات تحمي سلامة اللاعبين، وتضمن استمرار إلهام وتوحيد ونمو كرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية”.