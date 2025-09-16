السياسة

المملكة ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة

24 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      16 سبتمبر 2025
البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي تضمن حقائق عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان: “إن هذا التقرير يبيّن بكل وضوح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم وانتهاكات، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

