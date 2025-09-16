الأولى القيادة تهنئ حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة ورئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلديهما

واس (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.