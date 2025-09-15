نخبة آسيا| الاتحاد يتعثر أمام الوحدة الإماراتي في الوقت القاتل

البلاد (جدة)

سجل فريق الاتحاد بداية سيئة في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2026/2025، بعدما خسر أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الاثنين، في مواجهة مثيرة شهدت أحداثًا درامية حتى الدقائق الأخيرة.

رغم خوض الاتحاد معظم اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مهند الشنقيطي، إلا أنه ظل صامداً حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يخطف أصحاب الأرض هدف الفوز القاتل.

دخل الاتحاد اللقاء بتركيز عالٍ ونجح في فرض سيطرته الهجومية مبكراً، حيث افتتح الهولندي ستيفن بيرجوين التسجيل عند الدقيقة 21 بتسديدة قوية.

الدقيقة 37 شهدت نقطة تحول مفصلية، حينما تلقى مهند الشنقيطي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الوحدة.

هذا الطرد أجبر الاتحاد على التراجع الدفاعي والاعتماد على المرتدات، وهو ما منح أصحاب الأرض أفضلية الاستحواذ والضغط الهجومي.

– كايو يتعادل للوحدة

ضغط الوحدة أثمر عن هدف التعادل في الدقيقة 62 بواسطة البرازيلي كايو كانيدو. وحينما ظن الجميع، أن اللقاء في طريقه للتعادل، خطف علاء الدين زهير في الدقيقة 90+8 ليصعق الاتحاد بهدف قاتل للوحدة بتسديدة قاتلة، وسط فرحة جماهيرية كبيرة في ملعب آل نهيان، وحسرة لاعبي الاتحاد الذين قدموا مباراة كبيرة رغم النقص العددي.