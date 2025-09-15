سوريا: انتخابات برلمانية نهاية سبتمبر

البلاد (دمشق)

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس (الأحد)، أنها تواصل دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق البرلماني المرتقب.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن العمل جارٍ على إعداد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات متوقع قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، ما يعكس تسارع الخطوات التنظيمية لضمان إنجاز الاستحقاق في موعده.

في سياق متصل، أصدرت اللجنة القرار رقم (31) المتعلق بالقائمة النهائية للجان الفرعية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة. وبيّنت أن القرار يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم رقم (66) لعام 2025، والمرسوم رقم (143) للعام ذاته.

وبحسب القرار، فإن مقار عمل اللجان الفرعية ستكون في مراكز الدوائر الانتخابية، على أن تباشر أعمالها فور صدور القرار، ويُعتبر الاسم الأول في كل لجنة هو رئيسها.

المتحدث باسم اللجنة كان قد شدد في تصريحات سابقة على أن تشكيل اللجان الفرعية في مناطق من الحسكة والرقة جاء استجابة لرغبة سكان هذه المناطق بالمشاركة في العملية الانتخابية، باعتبارها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية مسار العملية الانتخابية، التي تُعد أول اختبار لمراسيم انتخابية جديدة أُقرت هذا العام. كما ينظر مراقبون إلى مشاركة المحافظات الشمالية والشرقية باعتبارها مؤشراً على مدى شمول العملية الانتخابية للمجمل الجغرافي السوري، رغم التحديات الأمنية والسياسية.