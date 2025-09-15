جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية

البلاد (الرياض)

فعّلت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، الحملة الوطنية لتدريب الإسعافات الأولية للعام 2025، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وحققت الحملة أرقامًا قياسية باستفادة أكثر من 434 ألف متدرب منذ انطلاقتها في نهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى اليوم العالمي للإسعافات الأولية أمس الأول (السبت)؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية المهارات الإسعافية الأساسية، وتشجيع مشاركة جميع أفراد المجتمع من سن 15 عامًا على تعلم المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، تفعيلًا لمبدأ الوقاية قبل العلاج.

وتقدم الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، ضمن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عددًا من الدورات والبرامج التدريبية المتعددة في المدن والمناطق للفئة العمرية من 15 عامًا فأعلى.

وتمثل الحملة الوطنية لتدريب الإسعافات الأولية، خطوة مهمة نحو بناء مجتمع صحي وواعِ؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتفعيل مبدأ الوقاية قبل العلاج للمواطنين والمقيمين؛ تحقيقًا لأهداف برنامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية 2030.