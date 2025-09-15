الرياضة

بريمونتادا مثيرة| الأهلي يقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      15 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

دشن فريق الأهلي مشواره للدفاع عن عرشه القاري بفوز دراماتيكي على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «الإنماء» في جدة،ضمن الجولة الأولى بدورالمجموعات ببطولة أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026.

دخل ناساف الأوزبكي المباراة أمام الأهلي بشكل مثالي، حيث تقدم بهدفين متتاليين عن طريق هداف الفريق حسين نورتشييف في الدقيقتين 35 و41، ليبدو أن الضيوف يسيطرون على مجريات اللقاء، ويقتربون من حصد النقاط الثلاث.

انتفاضة أهلاوية

في الشوط الثاني، ظهرت قوة الإرادة لدى فريق الأهلي ونجح في قلب الطاولة على ناساف؛ حيث تمكن الفرنسي إنزو ميلوت من تسجيل هدفين متتاليين بالدقيقتين 65 و68، ليعيد الأمل ويطلق شرارة ريمونتادا مثيرة أمام جماهير الفريق.

هدف الفوز القاتل

وسط حماس الجماهير، أكمل الأهلي المهمة بنجاح بعد أن سجل الجزائري رياض محرز هدف الفوز الثالث في الدقيقة 90+3.

الأهلي لم يكتف بالثالث؛ ففي الدقيقة 90+16 سجل محمد سليمان الهدف الرابع، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية بمنطقة الجزاء لم يجد أي صعوبة في تحويلها داخل شباك الفريق الأوزبكي؛ ليحقق الأهلي فوزًا مستحقًا، وليؤكد على أنه في أتم الجاهزية للدفاع عن لقبه الآسيوي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات الغرب يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، حيث يلتقي يوم 29 سبتمبر ناساف مع الهلال في قرشي، وتراكتور مع الوحدة في تبريز، والغرافة مع الشرطة في الدوحة، والدحيل مع الأهلي في الدوحة، ويوم 30 سبتمبر، السد مع الشارقة في الدوحة، والاتحاد مع شباب الأهلي في جدة.

وبحسب نظام البطولة، يخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16 المزمع إقامته في مارس 2026.

وستُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في المملكة خلال أبريل؛ ما يضمن منافسة محتدمة حتى آخر جولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *