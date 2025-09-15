بريمونتادا مثيرة| الأهلي يقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي في نخبة آسيا

دخل ناساف الأوزبكي المباراة أمام الأهلي بشكل مثالي، حيث تقدم بهدفين متتاليين عن طريق هداف الفريق حسين نورتشييف في الدقيقتين 35 و41، ليبدو أن الضيوف يسيطرون على مجريات اللقاء، ويقتربون من حصد النقاط الثلاث.