“الموارد البشرية” تُعلن انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري المتعلق بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم الأحد 15 يونيو 2025م، حتى يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025م من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.

ويأتي هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، وفقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وخلال فترة تطبيق القرار، كثّفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذه، وبلغت نسبة امتثال المنشآت لهذا العام (94%) حيث نفَّذت (29,121) زيارة ميدانية وعددًا من الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة (2414) مخالفة، كما شملت الحملات الرقابية الاستجابة للبلاغات الواردة للوزارة البالغ عددها (325) بلاغًا.

وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حملة توعوية شاملة تضمنت نشر مواد إعلامية وإرشادية عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية الالتزام بالقرار، والتعريف بالإجراءات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وتؤكد الوزارة والمجلس الوطني أن هذه الجهود التوعوية والرقابية تأتي ضمن منظومة متكاملة؛ تهدف إلى تعزيز الثقافة الوقائية، وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة، وضمان سلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل، ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية.