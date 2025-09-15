الفنانة أحلام لـ«البلاد»: أنا ابنة السعودية وفخورة بتطورها

– «العناق الأخير» لمست قلبي منذ اللحظة الأولى

– النجاح الحقيقي أن تصل أغنيتي من قلبي إلى قلوب الناس

– أشعر بالفخر لتمثيل الفن الخليجي في كل مكان

– مسرح قرطاج كان لحظة تاريخية في حياتي الفنية

– أبنائي نقطة ضعفي والطبخ وسيلة للتعبير عن الحب

عائشة الشهري (جدة)

في جدة.. المدينة التي تنبض بالحياة والفن والإبداع، تتألق الليالي بوهج مختلف حين يعتلي نجوم الغناء مسارحها، لكن الحفل الأخير حمل بريقاً خاصاً مع حضور الفنانة الكبيرة أحلام، التي لطالما لقبت بملكة الفن العربي ودانة الخليج. حضورها ليس مجرد ظهور فني، بل حالة استثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد، وبين العفوية والهيبة. وعلى هامش المؤتمر الصحفي الخاص بحفلها على مسرح عبادي الجوهر، كان لنا معها حديث ممتع، كشف الكثير من جوانب شخصيتها، بين الفن والإنسانية، بين الإبداع والتجربة، وبين قوة حضورها وصدق مشاعرها. هنا ننقل لكم تفاصيل الحوار كما جرى، بحميميته وصدقه وبريقه الفني.

* أهلاً وسهلاً بكِ أحلام، كيف تصفين شعورك وأنت بين جمهورك في جدة؟

– أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، حياكم الله. أنا سعيدة جداً بالتواجد هنا في جدة، ومع جمهوري الغالي الذي أكن له كل الحب والتقدير.

* في ظل التطور الثقافي والفني الذي تشهده السعودية، ضمن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- كيف ترين هذه النقلة الكبيرة؟

– ما يحدث في المملكة أمر استثنائي وضخم بكل المقاييس. أنا أعتبر نفسي جزءاً من هذا التطور، وأحرص دائماً على أن أكون حاضرة في المناسبات والحفلات الوطنية. أشعر أنني ابنة السعودية ومن السعودية، وما نراه اليوم ليس مجرد فعاليات أو حفلات عابرة، بل هو تحول نوعي في المشهد الثقافي والفني بالمملكة، وعمل ضخم يبعث على الفخر، وحدث غير عادي يعكس رؤية عظيمة تقودها قيادة المملكة -حفظها الله.

* أحلام أبرز من قدم للأغنية الخليجية وساهم في انتشارها عربياً.. كيف تصفين حال الأغنية الخليجية اليوم؟

– الأغنية الخليجية تعيش أزهى عصورها، وأصبحت حاضرة بقوة في كل الوطن العربي؛ إذ لم تعد محصورة في نطاق الخليج، بل باتت محط إعجاب واهتمام من الجمهور العربي كله. وهذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل بفضل جهود الفنانين الخليجيين، إضافة إلى وجود شعراء وملحنين مبدعين ساهموا في أن تتصدر الأغنية الخليجية المشهد الفني، وتكون الرقم الأول عربياً.

* في ألبومك “العناق الأخير”، كان لافتاً النجاح الكبير الذي حققه.. لكن الجمهور توقف بشكل خاص عند الأغنية الأخيرة التي قدمتها بإحساس عميق وأداء مبهر.. ما الذي جذبك لهذه الأغنية حتى أديتها بهذا الشكل المؤثر؟

– هذه الأغنية بالذات من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عندما وصلتني، قال لي: “اسمعيها وقرري بعدين”، لكن بصراحة، لم أحتج وقتاً للتفكير، وأول ما سمعت الكلمات قلت: “هذه الأغنية لي” ووافقت فوراً. عادة عندما تصلني القصائد أحتاج وقتاً للاختيار، لكن هذه الأغنية لامست قلبي منذ اللحظة الأولى، فكلماتها كانت صادقة وعميقة، والأمير أبدع في صياغتها. لقد أحبها الجمهور كثيراً؛ لأنها وصلت لقلوب الجميع بصدق، وأنا أيضاً أحببتها جداً، فهي قريبة من روحي ومن إحساسي.

* ونحن كجمهور أحببناها تماماً كما أحببتها، وكانت بالفعل مميزة في الألبوم، ما هو شعورك وأنت تلمسين نجاحها؟

– الحمد لله، هذا أسعدني كثيراً، وبالنسبة لي، النجاح الحقيقي هو أن تصل الأغنية من قلبي إلى قلوب الناس. وعندما أشعر أن المتلقي يعيش إحساسي؛ فهذا أعظم إنجاز يمكن أن يحققه الفنان.

* دانة الخليج وفنانة الخليج الأولى، كنت أول فنانة خليجية تعتلي مسرح قرطاج التاريخي، كيف تصفين هذه التجربة وماذا تعني لك؟

– مسرح قرطاج من أهم المسارح العربية، والوقوف عليه مسؤولية كبيرة لا تُوصف بالكلمات. كوني أول فنانة خليجية تعتلي هذا الصرح الفني العريق كان تتويجاً لمسيرتي وتقديراً للفن الخليجي عامة. شعرت أنني لا أمثل نفسي فقط، بل أمثل كل فنانة وفنان خليجي. الجمهور التونسي كان رائعاً، تفاعل معي بطريقة مؤثرة جداً، وجعلني أعيش لحظات لن أنساها. هذه التجربة ستظل راسخة في ذاكرتي؛ كأحد أهم الأحداث في حياتي الفنية.

* بعيداً عن الفن، عندما يُذكر اسمك يتبادر للذهن الحضور الطاغي والهيبة والشخصية القوية، لكن متى تشعر أحلام بالضعف، ومع من؟

– بصراحة، أشعر بالضعف فقط أمام أولادي، فاهد وإخوانه، فهم نقطة ضعفي الحقيقية، ولا أتحمل أن يصيبهم أي مكروه. أنا قوية في كل المواقف، لكن حين يتعلق الأمر بأبنائي، أتحول تماماً. هم أغلى ما عندي، وأحرص دائماً على حمايتهم والاهتمام بهم. وأظن أن هذا شعور تشترك فيه كل الأمهات والآباء في العالم، فأبناؤهم هم دائماً نقطة ضعفهم.

* يعرف عنك أيضاً حبك الكبير للطبخ، حتى أن جمهورك بات يناديك بـ”الشيف أحلام”، ماذا تقولين؟

– نعم صحيح، أنا أحب الطبخ كثيراً، وبالنسبة لي، المطبخ مساحة أخرى للتعبير عن الحب والاهتمام، كما أفعل بالفن تماماً، وحين أطبخ أشعر أنني أقدم شيئاً جميلاً لمن حولي، بنفس الروح التي أغني بها لجمهوري.