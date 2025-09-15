أكد أنه تصعيد خطير.. الرئيس الفلسطيني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يهدد الأمن العربي

البلاد (الدوحة)

عشية انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث تداعيات الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قطر، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم بأنه “اعتداء غاشم” يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن العربي والإقليمي على حد سواء.

وشدد عباس، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن الموقف العربي والإسلامي يجب أن يكون بحجم هذا “التحدي”، عبر خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة، إضافة إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى. وأكد أن “أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي، ونحن جميعاً نقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات”.

الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن الاعتداء يمثل”مؤشراً خطيراً” لمحاولة ضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية الأمن الجماعي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، دعا عباس إلى الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة والمضي قدماً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. كما جدّد المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأثنى الرئيس الفلسطيني على الدور القطري بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفاً إياه بالثابت في دعم القضية الفلسطينية. وأضاف أن المواقف القطرية الداعمة للحق والعدل تمثل دليلاً على قدرة الشعوب والدول العربية على إفشال “مخططات المعتدين”.

تأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي تهدف إلى بلورة موقف جماعي إزاء الهجوم الإسرائيلي على قطر، وسط دعوات إلى تعزيز التضامن العربي والإسلامي ومواجهة التصعيد الإسرائيلي بأدوات سياسية وقانونية فاعلة.