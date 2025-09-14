ولي عهد الكويت ووزير الداخلية يبحثان مجالات التعاون والتنسيق المشترك

البلاد (الكويت)

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتمنياته لسموه ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا بدوام النماء والرخاء.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات، لا سيما الأمنية منها.



حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، فيما حضره من الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وعدد من كبار المسؤولين.