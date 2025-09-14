المحليات

مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني

22 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      14 سبتمبر 2025
البلاد (الرياض)
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بمكتبه في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء اليوم، مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
واستعرض اللواء الفرج على سماحة مفتي عام المملكة، أبرز جهود وأعمال الدفاع المدني لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.
