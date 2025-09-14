مطارات سعودية تدخل «القائمة العالمية»

البلاد (الرياض)

أحدثت تصنيفات مؤسسة Skytrax العالمية المتخصصة في تقييم المطارات وخدمات الطيران مفاجأة هذا العام، بعدما كشفت نتائج هذا العام عن وجود مطارات خليجية، ضمن قائمة الأفضل عالميًا في مجال المحافظة على أمتعة الركاب وتسليمها بدقة.

وفي هذا السياق، شهدت المطارات السعودية تطورًا ملحوظًا في أنظمة الأمتعة، حيث برز مطار الملك فهد الدولي في الدمام كأحد أفضل المطارات الإقليمية من حيث تجربة المسافرين، بما في ذلك سرعة تسليم الأمتعة ودقتها. كما تعمل مطارات الرياض وجدة على تحديث أنظمة المناولة بما يتماشى مع خطط التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

ويرى خبراء الطيران أن دخول مطارين خليجيين إلى قائمة العشرة الأوائل عالميًا، إلى جانب التطوير المستمر في المطارات السعودية، يبرهن على أن المنطقة أصبحت تنافس بجدارة عواصم الطيران الكبرى في آسيا وأوروبا، مثل تايوان، وكانساي الياباني، وشانغي في سنغافورة، التي طالما ارتبط اسمها بالكفاءة العالية في إدارة الأمتعة.

وتعتمد المطارات الخليجية على تقنيات ذكية متطورة، تسمح بتتبع الأمتعة في كل مراحل رحلتها، بدءًا من تسجيل الدخول وحتى التسليم النهائي. كما ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتدريب المستمر للكوادر البشرية في رفع مستوى الأداء، وتعزيز ثقة المسافرين.