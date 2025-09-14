الرياضة

مدرب القادسية: أمنيتي أن أصل بالقادسية لمستويات الهلال الفنية.. وإنزاغي غاضب من التعادل

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      14 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد الجليحي (الرياض)
أعرب مدرب القادسية عن سعادته بالتعادل مع فريق كبير مثل الهلال على ملعبه وبين جمهوره.
وقال: لعبنا مع فريق كبير. تدربنا كثيرًا لمواجهة الهلال،تقدمنا مرتين ؛لكن الهلال استطاع معادلة النتيجة،
ولمعرفة نتيجة عملنا الرائع شاهد كيف ستلعب الفرق أمام الهلال في المباريات القادمة.
واستطرد مدرب القادسية: أتمننا تعاقدات ستشاهدون الفائدة الفنية منها، والإضافة الكبيرة لفريقنا في الموسم الحالي.

إنزاغي ممتعض من التعادل

وتحدث الإيطالي إنزاغي مدرب الهلال، الذي أبدى امتعاضه من عدم الخروج بالفوز قائلًا: مباراة اليوم كانت امام خصم كبير، واستطعنا ان نعود بالتعادل أمامه؛ لأنه يضم لاعبين جودتهم الفنية عالية. لقاء اليوم حققنا فيه إحصاءات رائعة، لكن المؤسف ان تخرج بدون فوز.

وواصل: لدينا فرص كثيرة لم نستطع استثمارها جيدا، وسنحاول تجاوز هذه المشكلة.
وأضاف: اللاعبون عائدون من المشاركة مع منتخباتهم في رحلات طويلة اثرت عليهم، وعلي منحهم وقتا للراحة، وسيكون المردود الفني جيدا، واستغلال الفرص افضل.
من جانبه، قال المهاجم نونيز: أثق في قدراتي جيدا، وحارس القادسية أنقذ مرماه من هدفين محققين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *