انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

البلاد (الدوحة)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة على مستوى وزراء الخارجية، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وخلال الاجتماع، دعا الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، المجتمع الدولي إلى وقف “الكيل بالمعايير المزدوجة” ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكداً أن الوقت قد حان لمعاقبة إسرائيل على جميع الانتهاكات التي ارتكبتها.

وتوافد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية صباح اليوم إلى الدوحة لمناقشة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير، تمهيداً لعرضه على القادة خلال القمة المقررة غداً الاثنين.

وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، أن القمة ستعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستبحث مشروع القرار المقدم من الاجتماع التحضيري للوزراء.

وفي إطار التحركات الدولية، طالبت قطر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بمكافحة الإرهاب في جنيف بإصدار موقف واضح يدين الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية في قطر والانتهاكات المصاحبة له، بما في ذلك ترويع المدنيين وتدمير المنازل. كما شددت على ضرورة منع الإفلات من العقاب وتوثيق الانتهاكات واتخاذ إجراءات عملية لمساءلة إسرائيل ومنع تكرار هذه الخروقات.