الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الأول للسنة الثانية من الدورة التاسعة

البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الأول من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة, وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وأحالت الهيئة إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة 50 موضوعًا درستها اللجان المتخصصة من بينها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والتقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات، إلى جانب عددٍ من التقارير التي تتعلق بمشاريع للأنظمة؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في جلساته العامة القادمة.

يُذكر أنّ الهيئة العامة لمجلس الشورى، وفقًا لقواعد عمل المجلس وإجراءاته ولائحته الداخلية، تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.