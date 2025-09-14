المدير الفني لفريق الأهلي: مباراة الغد صعبة وعلينا الحفاظ على اللقب القاري

البلاد (جدة)

أكد المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، الألماني ماتياس يايسله، جاهزية الفريق لمواجهة ضيفه ناساف الأوزبكي في أولى مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي ستقام غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن المواجهة المرتقبة غدًا، واستهلّ الألماني حديثه بذكريات الموسم الماضي الذي شهد تتويجهم بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأكد ماتياس يايسله أن مباراة الغد صعبة وعليهم المحافظة على اللقب القاري وخوض جميع المباريات برتم عالٍ واستغلال جميع نقاط القوة في فريق الأهلي من أجل الانتصار، مبينًا أن أمامه 24 ساعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة، مفضلًا عدم الإفصاح عن الأسماء، ومشيرًا إلى عدم رضاه عن غياب بعض العناصر بسبب الإصابات أو ارتباطهم بالمشاركات الدولية مع منتخباتهم.

وأفاد الألماني أن الجميع متحمس للعب أولى المباريات على أرضهم وبين جماهيرهم المميزة.

من جانبه، أعرب لاعب الأهلي إنزو ميلوت عن حماسه للمشاركة الأولى له في بطولة قارية، مقدمًا شكره للجماهير على تهنئتهم بتحقيق بطولة السوبر، ومؤكدًا تطلعه لتكرار إنجاز الموسم الماضي بالفوز باللقب مع الأهلي.