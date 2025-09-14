الفيفا يكرم الأهلي ويحتفظ بقميصه للذكرى

بدر النهدي (جدة)

تعد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس القارات الأولى من نوعها على مستوى الأندية السعودية، و الثاني من نوعها على مستوى الأندية العربية، بعد أن شارك النادي الأهلي المصري الموسم الماضي، وحقق انتصاره الثمين على نادي العين الإماراتي.

وسيخوض الأهلي السعودي لقاءه على ذات الكأس في ملعب الإنماء بمدينة جدة، وهي كأس القارات الثلاثة “أفريقيا و آسيا والمحيط الهادئ” يوم 23 سبتمبر الجاري، مع الفائز من بياميدز المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي،

وفي حال تحقيق الكأس سيتأهل الى نهائيات كأس القارات للأندية، بمسماها المعتمد، التي أقيمت كأول بطولة من نوعها بتنظيم من الفيفا في قطر بشهر سبتمبر الماضي 2024، وكان بطلها ريال مدريد.

وفي ذات السياق سينال الأهلي شرف المشاركة بشكل رسمي برغبة كبيرة لتحقيق البطولة التي جعلت من الفيفا بعد هذه المشاركة يحتفظ بقميص الأهلي السعودي في متحف الفيفا؛ تكريمًا لمشاركته في هذه البطولة.